Vakanz in Uebeschi – Eine neue Gemeinderätin, aber keine Finanzverwalterin Mit Gabriela Bühler ist der Gemeinderat wieder komplett. Sorgen bereitet dem Gremium, dass die Stelle in der Finanzverwaltung noch offen ist. Debora Stulz

Gabriela Bühler ist neu Mitglied des Gemeinderats. Foto: Debora Stulz

An der Gemeindeversammlung von Uebeschi waren die traktandierten Geschäfte am vergangenen Montag in etwas mehr als einer halben Stunde erledigt. Der Inhalt der Traktanden, die Gemeindepräsident Hanspeter Wenger anzubieten hatte, waren offensichtlich in der Botschaft schon so klar dargelegt, dass sie alle ohne Diskussion einstimmig oder mit grosser Mehrheit genehmigt wurden.