Schlachthaus-Theater – Eine neue Dreierspitze Drei Frauen werden die Leitung des Schlachthaus-Theaters in Bern übernehmen. Sie starten Mitte des kommenden Jahres. Mirjam Comtesse

Lisa Marie Fix, Ute Sengebusch und Maria Spanring leiten ab Mitte 2022 das Schlachthaus-Theater in Bern. Foto: zvg

Die aktuelle Leiterin Maike Lex hat entschieden, das Schlachthaus-Theater per Ende der Saison 2021/22 zu verlassen. Die Wahl für ihre Nachfolge ist auf ein Dreierteam gefallen: Lisa Marie Fix, Ute Sengebusch und Maria Spanring werden Mitte 2022 übernehmen.

Überzeugt hätten die drei «mit ihrer Kenntnis der Theaterarbeit aus unterschiedlichster Warte, mit ihrer Kenntnis des aktuellen Theaterschaffens und insbesondere mit ihren Plänen für das Haus», heisst es in einer Medienmitteilung. Das neue Leitungsteam will das Schlachthaus als lokale, nationale sowie internationale Koproduktionsbühne sowie als Ort der Integration und Diversität in und um Bern weiterdenken. Ihr Ziel ist es dabei, weiterhin in der Berner Altstadt und in den Quartieren aktiv zu sein, ein Ort für Festivals zu bleiben und die Zusammenarbeit mit anderen Berner Kulturinstitutionen zu vertiefen.