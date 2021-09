Variante aus Kolumbien – Eine neue Corona-Variante steht unter Beobachtung: My Vier besorgniserregende Varianten des Coronavirus zirkulieren weltweit, einige weitere stehen unter Beobachtung, neu hinzugekommen ist My. Was über die Mutanten bislang bekannt ist und welche Merkmale Experten Sorgen bereiten. Christoph von Eichhorn

Um sich gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, unterrichtet eine Lehrerin in der kolumbianischen Stadt Cali ein Mädchen im Schutzanzug. In Kolumbien tauchte die Variante My erstmals auf. Foto: Luis Robayo (AFP)

Erstmals wurde My im Januar in Kolumbien entdeckt. Während die Variante dort mittlerweile 42 Prozent der Neuinfektionen ausmacht und sie bisher in 39 Ländern nachgewiesen wurde, liegt ihr globaler Anteil hingegen bei weniger als 0,1 Prozent. Dennoch hat die WHO My am 30. August als «Variante von Interesse» (VOI) eingestuft – die Situation in Südamerika wird derzeit beobachtet.

Die Variante sei gegen Impfstoffe und die Antikörper Genesener resistenter als andere Varianten, und wenn sie auch noch zu hoher Ansteckung mutiere, sei das äusserst gefährlich, schrieb kürzlich der deutsche Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach auf Twitter.