Gemeindeversammlung Wachseldorn – Eine neue ARA-Leitung ohne Pumpen Die Wachseldorner rüsten ihr Abwassersystem auf. Sie ersetzen eine alte Leitung mit störungsanfälligen Pumpen. Roger Probst

Die Gemeinde Wachseldorn muss eine ARA-Leitung ersetzen (Symbolbild). Foto: Archiv

Die alte ARA-Leitung Fraumatt–Häberen bereitet Sorgen. Vor allem im Pumpwerk Fraumatt kommt es immer wieder zu Störungen. «Die Pumpen sind am Ende der Lebensdauer», sagte Wachseldorns Gemeindepräsident Martin Stegmann an der Gemeindeversammlung vom Montagabend. Die ganze Anlage sei «nicht mehr auf dem neuesten Stand». So sei es aufwendig und teuer, sie zu warten.

Deshalb hätten sich die Gemeinderäte von Wachseldorn und Röthenbach zusammengesetzt und an einer Lösung herumgeknobelt. «Es war eine angenehme Zusammenarbeit auf Augenhöhe», sagte Stegmann. Schliesslich hätte man sich auch auf ein Projekt geeinigt. 900’000 Franken – so viel kostet die geplante neue ARA-Leitung zwischen Wachseldorn und Röthenbach. Sie hat Vorteile, so werden keine Pumpen mehr benötigt. Das Abwasser fliesst dank dem Gefälle. «Somit haben wir auch keine Probleme mehr, wenn der Strom ausfällt», sagte Stegmann.