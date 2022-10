Tagestipp: «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» – Eine Nacht zum Spülen Ehekrise ist eine Untertreibung: Das Theaterstück von Edward Albee bietet zwei Streithähnen eine Bühne. Ein voyeuristisches Vergnügen.

Eine Ehekrise, ertränkt im Alkohol: Martha (Silke Geertz) und George (Günter Baumann). Foto: Joel Schweizer

«Schlappschwanz» ist noch einer der netteren Ausdrücke, die Martha ihrem Ehemann George spätabends an den Kopf wirft. Das Akademikerpaar ertränkt seine Ehekrise mit Vorliebe im Alkohol und teilt die gegenseitigen Erniedrigungen und Beleidigungen gerne auch vor Publikum aus. Etwa vor einem befreundeten jungen Paar. Liz Taylor und Richard Burton stachelten sich 1966 in der Verfilmung des Theaterstücks «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» zu Höchstleistungen auf. Am Theater Biel Solothurn inszeniert Janusz Kica das Stück des amerikanischen Dramatikers Edward Albee über eine Nacht zum Vergessen. (sas)

