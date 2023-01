Erinnerungen an Kandersteger Melodrama – Eine Mordnacht im Februar an der Gemmi Eine Bluttat am Übergang ins Wallis hatte den Dichter Zacharias Werner zu einem Schicksalsdrama inspiriert. Er starb heute vor 200 Jahren. Hans Heimann

Friedrich Ludwig Zacharias Werner lebte von 1768 bis 1823. Alle seine drei Ehen wurden geschieden.

Er war Jesuit, Priester und Prediger und ist einer der bedeutendsten deutschen Dichter der Dramatik. Foto: PD / liberliber.it





Friedrich Ludwig Zacharias Werner erblickte das Licht der Welt in der Mitternachtsstunde vom 18. auf den 19. November 1768 in Königsberg, der damaligen Hauptstadt Ostpreussens. Hier studierte er Jura und hörte Vorlesungen des Philosophen Immanuel Kant. Auch Jean-Jacques Rousseau beeinflusste Werners Sicht auf das Leben. Der talentierte Jüngling wurde bald Kammersekretär im preussischen Dienst in Warschau.