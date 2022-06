Premiere Gartenoper Langenthal – Eine moderne Carmen in den Sixties Die Oper im Rosengarten der Alten Mühle wird wieder zum kulturellen Sommerereignis. An der Premiere stimmte alles, sogar das Wetter. Brigitte Meier

Rebekka Maeder hat in allen bisherigen Gartenopern mitgewirkt. Diesmal spielt sie die Rolle des Bauernmädchens Micaëla. Foto: Adrian Moser

Carmen, die zeitlose Geschichte einer freiheitsliebenden Frau. Ihre sinnliche Habanera sowie die berühmten Arien von Don José und Escamillo machen Bizets Oper unsterblich. In Langenthal wird das Werk als Gartenoper modern inszeniert.

Just zur Premiere war Regen angesagt, und Gewitterwolken liessen die Organisatoren sorgenvoll zum Himmel blicken. «Stets in Kontakt mit dem Wetterdienst in Zürich, entschlossen wir uns, die Premiere durchzuführen», sagt in der Pause ein sichtlich entspannter Beat Wälchli.