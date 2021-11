Bundesrat verlängert Unterstützung – Eine Million für die französische Schule Der Bund bezahlt weiterhin einen Viertel der Betriebskosten der französischen Schule in Bern.

Die französische Schule in Bern. (Archiv) Foto: Adrian Moser

Die französische Schule in Bern soll auch weiterhin mit rund einer Million Franken pro Jahr durch den Bund unterstützt werden. Die École cantonale de langue française de Berne ermöglicht es Kindern von Angestellten der Bundesverwaltung, ihre Schule in Bern in französischer Sprache zu absolvieren.

Der Bund übernimmt deshalb 25 Prozent der Betriebskosten. Um das entsprechende Bundesgesetz aus dem Jahr 1981 «mit den bundes- und subventionsrechtlichen Vorschriften» in Übereinstimmung zu bringen, ist eine Totalrevision notwendig. In der Vernehmlassung sei die Revision auf breite Zustimmung gestossen, schrieb der Bundesrat. Er hat nun die Botschaft ans Parlament verabschiedet.

SDA/zec

Fehler gefunden?Jetzt melden.