Landschaften im Kanton Bern – Eine Mauer für die Bocks-Riemenzunge und den Hummel-Ragwurz Die Trockenmauern am Twannberg prägen die Landschaft, sind wichtig für gefährdete Tiere und Pflanzen – und unglaublich teuer. Michael Feller

Trockenmauern gehören zum Landschaftsbild am Jurasüdfuss – wie die Reben von Tüscherz, Twann und Ligerz. Foto: Nicole Philipp

Es ist ein privilegierter Arbeitsort hier oben. Der Blick schweift über die Rebberge und die beruhigende Weite des Bielersees. Weiter unten in Tüscherz steht die eine oder andere Villa, doch das Gebiet Taubischätzi thront erhaben über den Errungenschaften der Zivilisation. Gut möglich, dass es hier noch immer so aussieht wie vor 200 oder 300 Jahren. Die Zeit steht still.

Mit dem Rücken zur Idylle

Simon Pfister arbeitet mit dem Rücken zur Idylle. Er ist auch nicht hier, um die Aussicht zu geniessen. Zusammen mit Simon Stauffer baut er an der Trockensteinmauer – und ist gewissermassen dafür zuständig, dass die Kulturlandschaft am Twannberg erhalten bleibt. Seit zwei Jahren ist der gelernte Forstwart beim Landschaftswerk angestellt. «Die Aufgaben sind beim Landschaftswerk vielfältig», sagt er.