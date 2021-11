Mord in Biel-Mett – Eine Maschinenpistole, ein VW und ein DNA-Treffer

Die Schüsse fielen um Mitternacht Infos einblenden

Das Verbrechen in der Nacht auf den 25. Juni 1999 sorgte schweizweit für Schlagzeilen. Vier Maskierte drangen in eine Liegenschaft an der Lindenhofstrasse in Biel-Mett ein, fesselten und knebelten das dort wohnhafte Ehepaar sowie dessen jüngsten Sohn. Die Täter bedrohten die Opfer mit Waffen und forderten auf Deutsch mit Balkan-Akzent Geld. Zudem fügten sie den Geiseln Stromstösse aus Elektroschockgeräten zu. Die Täter, welche sich untereinander in einer slawischen Sprache verständigten, stahlen im Haus neben einer kompakten Maschinenpistole des Typs Uzi auch mehrere Schmuckstücke.

Als kurz nach Mitternacht zwei andere Söhne des Ehepaars zum Haus kamen, gab einer der Täter mehrere Schüsse durch ein Fenster ab. Der 22-jährige Sohn wurde durch Schüsse in den Kopf und den Rücken tödlich verletzt, während sich der andere unverletzt verstecken konnte. In der Folge flüchteten die Täter und liessen die gefesselten und geknebelten Geiseln zurück. (pd/hus)