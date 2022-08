Tagestipp: «Lone Star» im Kino Rex – Eine manisch-depressive Texanerin Im Film «Lone Star» aus dem Jahr 1996 spielt Frances McDormand die texanische Frau Bunny – so überzeugend, dass die Nebenrolle den Film entscheidend prägt. Jessica King

Das Kino Rex zeigt diesen Sommer 18 Filme von Frances McDormand. Heute Abend ist die Schauspielerin aber für einmal nicht in der Hauptrolle: Im Film «Lone Star» schlüpft sie in die Rolle von Bunny, der manisch-depressiven und Football-fanatischen Ehefrau eines Sheriffs. Die Karikatur der Texanerin spielt sie mit so viel Gusto, dass sie den Film von John Sayles aus dem Jahr 1996 entscheidend prägt. Die Hauptrolle übernimmt derweil Chris Cooper, der als Sheriff Sam Deeds einem vor 40 Jahren begangenen Mord beharrlich nachgeht und auf immer neue Abgründe der Korruption und des Rassismus stösst. Das vielschichtige Porträt eines Grenzortes im südlichsten Texas wurde damals für einen Oscar für das beste Drehbuch nominiert. (jek)

Jessica King ist Redaktorin im Ressort Kultur&Gesellschaft und schreibt primär über gesellschaftliche Themen. Mehr Infos @jessking42

