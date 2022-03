Regionalgericht Oberland – Eine Luxusuhr, die nie geliefert wurde Beim dritten Termin konnte ein Prozess gestern abgeschlossen werden. Die Beschuldigte wurde wegen Veruntreuung und Urkundenfälschung verurteilt. Eine Luxusuhr spielte dabei eine Rolle. Margrit Kunz

Das Regionalgericht Oberland in Thun. Foto: Simon Glauser

Die heute 35-jährige Ausländerin hat laut Anklageschrift in den Jahren 2015 und 2016 mehrere Betrugsdelikte begangen. Die Opfer des Betrugs und der Urkundenfälschungen waren Landsleute der Frau und eine Kreditbank. Der Deliktsbetrag beläuft sich laut Anklageschrift auf über 100’000 Franken, wovon bis heute 36’000 Franken an eine Privatperson und 4600 Franken an die Kreditbank zurückbezahlt wurden. Es gibt mehrere Gründe, warum der Prozess gegen die Frau erst im Oktober 2021 begann. Auch Corona trug zu Terminverschiebungen bei.

Beschuldigte befragt