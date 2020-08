Naturpark Gantrisch – Eine kurze Debatte und ein Ja Auch Riggisberg unterstützt den Naturpark Gantrisch für weitere zehn Jahre. Ganz ohne Diskussion ging es an der Gemeindversammlung aber nicht. Stephan Künzi

Der Naturpark Gantrisch ist in den Gemeinden Riggisberg und Oberbalm weiterhin willkommen. Foto: Adrian Moser

«Es zuuget». Der Votant machte keinen Hehl daraus, dass ihm der sommerliche Hochbetrieb im Gantrischgebiet gar nicht behagt. Eigentlich hätte die Gemeindeversammlung von Riggisberg nur darüber befinden sollen, ob sie den Naturpark Gantrisch weitere zehn Jahre lang finanziell unterstützen will. In der kurzen Debatte wurde aber klar, dass die vielen Touristen im Gebiet nicht allen gefallen. Die Natur leide, und die Region verliere an Attraktivität, fuhr der Votant fort.