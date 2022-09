Schlössertag im Oberland – Eine kulinarische Zeitreise in historischen Gemäuern Die Oberländer Schlösser Spiez, Oberhofen, Hünegg und Thun machen beim Schweizer Schlössertag am 2. Oktober mit. Es soll ein Genusstag zum Thema Essen werden.

Ein Blick in die Küche des 19. Jahrhunderts im Schloss Oberhofen mit dem antiken Kochherd. Foto: PD

Am siebten Schweizer Schlössertag vom 2. Oktober dreht sich in 28 Schlössern alles rund ums Thema «Essen». «Auch in den vier Schlössern am Thunersee – Schloss Spiez, Schloss Oberhofen, Schloss Thun und Schloss Hünegg – erwarten Gross und Klein vielfältige Attraktionen von der mittelalterlichen Schauküche bis zum gräflichen Dessert», schreiben die Verantwortlichen des Schlosses Spiez in einer Mitteilung.

«Die Entwicklung der Essgewohnheiten von der Antike übers Mittelalter zur Neuzeit ist enorm spannend. Anlässlich des Schweizer Schlössertages wird diese kulinarische Zeitreise erlebbar», wird Marco Castellaneta, Präsident des Verbandes Schweizer Schlösser, in der Mitteilung zitiert.

Schweizer Schlössertag Infos einblenden 7. Schweizer Schlössertag findet am Sonntag, 2. Oktober, von 10 bis 17 Uhr statt. Der Verband wurde im September 2014 gegründet und repräsentiert mittlerweile 28 Schlösser und Burgen aus 13 Kantonen in drei Sprachregionen. Aufgenommen werden maximal 30 Schlösser, welche die Qualitätsstandards des Verbands bezüglich Infrastruktur, Angebot, Innovation und Nachhaltigkeit erfüllen. Die Detailprogramme aller 28 Schweizer Schlösser finden sich unter www.dieschweizerschloesser.ch.

Mittelalter in Spiez, Belle Époque in Oberhofen

Im Schloss Spiez tauchen die Gäste ins Mittelalter ein: «In Zusammenarbeit mit dem Mittelalterverein Bern wird eine Schauküche aufgebaut, zweimal am Tag findet ein Gerichtsprozess statt, bei dem Delikte im Zusammenhang mit Essen und Trinken verhandelt werden, der Falkner Ueli Lüthi und sein Team stellen die Beizjagd mit Greifvögeln vor; schliesslich durfte das Fleisch von Wildtieren auf der herrschaftlichen Tafel nicht fehlen.»

Im Schloss Spiez tauchen die Gäste am Schweizer Schlössertag ins Mittelalter ein. Foto: Guido Lauper

Auf Schloss Oberhofen hingegen begeben sich die Gäste auf die Spuren der Belle Époque. Im 19.Jahrhundert bildete die Küche das Herz des Haushalts. «Es mussten die Mitglieder der Grafenfamilie verköstigt und die zahlreichen Gäste bewirtet werden. So war die Küche ständig in Betrieb.» Auf szenischen Kurzführungen erzählt das Küchenmädchen Ida, was dies für die Bediensteten bedeutete. Gross und Klein können aber auch selbst Hand anlegen und verschiedene Küchengeräte ausprobieren.

Speiselift in Hünegg, Delikatessen in Thun

Auf Schloss Hünegg treffen Besuchende auf die Original-Innenausstattung aus der Zeit um 1900, darunter das herrschaftliche Speisezimmer, den Anrichteraum, die Grossküche und das Dienstbotenesszimmer. «Auch der frisch restaurierte Speiselift, der vier Stockwerke verbindet, ist noch an Ort und Stelle erhalten», schreiben die Verantwortlichen. «Zu empfehlen ist zudem die Besichtigung des Schweizerischen Gastronomiemuseums, welches nur noch bis Ende dieser Saison im Dachgeschoss von Schloss Hünegg untergebracht ist.»

Im Schloss Hünegg gibt es die Original-Innenausstattung aus der Zeit um 1900 zu sehen. Foto: PD

«Musikalische Delikatessen serviert hingegen das Ensemble Dragma im Rittersaal von Schloss Thun.» In Form von Kurzkonzerten ertönen Lieder des Spätmittelalters und der Renaissance, die Rezepte, Kochkunst sowie Weingenuss in allen Sprachen Europas besingen. «Die Köchin Eveline Gurtner bereitet auf das Programm abgestimmte Leckereien zu und reicht den Gästen einen nach dem Rezept von Leonardo da Vinci zubereiteten Rosensirup.»

Im Schloss Thun ertönen Lieder des Spätmittelalters und der Renaissance. Foto: Christoph Gerber

PD/Samuel G

