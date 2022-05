Vontobel-Chef Zeno Staub sieht die Abhängigkeit von Peking kritisch. Der Banker fordert auch strengere Regeln für Anwälte und sagt, weshalb er lieber nicht CS-Chef sein will.

Wegen des Ukraine-Kriegs ziehen sich Firmen aus Russland zurück. Auch China gebärdet sich immer autoritärer und verprellt Expats wie Investoren. Sollten Unternehmen vorsorglich ihr China-Engagement überdenken?

Dahinter steckt die Frage, ob die Globalisierung zurückgedreht wird. Das glaube ich nicht, aber ich bin sicher, dass wir selbst nach dem Krieg nicht mehr in eine Welt zurückkehren werden, in der Firmen ihre Lieferketten so weit optimieren, dass sie für bestimmte Produkte nur noch einen Zulieferer haben.