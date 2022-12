Kirchgemeinde Lauenen – Eine Knacknuss ist noch ungelöst Die Kirchgemeinde hat einen Planungskredit von 25’000 Franken gesprochen, um im Pfarrhaus zwei Wohneinheiten zu realisieren. Die Pfarrstellenlage bleibt prekär. Svend Peternell

Fürs Lauener Pfarrhaus (links davon die Kirche) sind 25'000 Franken gesprochen worden. Das ist die Höhe des Planungskredits, um zwei Wohneinheiten realisieren zu können. Foto: PD

Das Drängendste und Dringendste zuerst: Das Kirchenleben in Lauenen ist bis in den Frühling hinein gesichert. Will heissen: Die Gottesdienste können aufrechterhalten werden – einesteils mit den pensionierten Pfarrpersonen Edith Vogel aus Erlenbach und Robert Schneiter aus Schönried, andernteils mit weiteren Pfarrpersonen aus dem Raum Thun und Bern, welche das Regionalpfarramt vermittelt hat.