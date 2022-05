Tagestipp: Lesung Eva Menasse – Eine Kleinstadt wie fast jede andere Hinter einer Fassade verbirgt sich die Geschichte eines furchtbaren Verbrechens. Eva Menasse erzählt eine ebenso finstere wie komische Geschichte aus dem Burgenland. Alexander Sury

Ihr dritter Roman «Dunkelblum» ist auch ein Sittenbild: Die Autorin Eva Menasse. Foto: zvg

Auf den ersten Blick ist Dunkelblum eine Kleinstadt wie jede andere. Doch hinter der Fassade verbirgt sich die Geschichte eines furchtbaren Verbrechens. Ihr Wissen um das Ereignis verbindet die älteren Einwohner seit Jahrzehnten – genauso wie ihr Schweigen über Tat und Täter. In den Spätsommertagen des Jahres 1989 wird auf einer Wiese am Stadtrand ein Skelett ausgegraben und eine junge Frau verschwindet. Wie in einem Spuk tauchen Spuren des alten Verbrechens auf – und konfrontieren die Menschen im Ort mit einer Vergangenheit, die sie längst für erledigt hielten. Der Roman «Dunkelblum» der österreichischen Schriftstellerin Eva Menasse ist ein schaurig-komisches Epos über die Wunden in der Landschaft und den Seelen der Menschen, die, anders als die Erinnerung, nicht vergehen. (lex)