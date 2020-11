Limpach zu Grafenried? – Eine Kirchgemeinde sucht den Anschluss Fast sieben Jahre nach der grossen Gemeindefusion wollen im Raum Fraubrunnen auch die Kirchgemeinden zusammenrücken. Wenigstens zum Teil. Stephan Künzi

Leicht erhöht thront die Kirche von Limpach über dem Dorf. Doch die Kirchgemeinde sieht ihre Zukunft nicht mehr im Alleingang. Sie möchte fusionieren. Foto: Beat Mathys

Komisch eigentlich. Da fanden in einem der grössten Fusionsprojekte des Kantons Bern acht Dörfer zur neuen Einwohnergemeinde Fraubrunnen zusammen, weil ein grosses Ganzes schlankere und damit günstigere Strukturen ermögliche. Auch die Suche nach Leuten für die vielen nebenberuflichen Gemeindeämter versprach einfacher zu werden. Besonders die kleinen der acht Partner bekundeten zunehmende Mühe, Personal zu finden.

Und die drei Kirchgemeinden im Gebiet? Sie machten in den althergebrachten Strukturen weiter. Die Kirche für die Reformierten aus Fraubrunnen, Grafenried und Zauggenried stand weiterhin in Grafenried, jene für die Reformierten aus Büren zum Hof, Schalunen und Limpach weiterhin in Limpach. Etzelkofen und Mülchi fuhren für den Gottesdienst sogar noch immer nach Messen im Kanton Solothurn.