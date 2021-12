Neubau der Lenker Kirche – Eine Katastrophe war der Anfang vom Ende Ein Erdbeben mit Epizentrum im Wallis erschütterte vor gut 75 Jahren auch die Lenk. Es läutete das Ende der alten Kirche ein. Marco Zysset

Die Kirche Lenk wurde 1950 eingeweiht. Sie ersetzte jene, die 1946 beim Erdbeben schwer beschädigt wurde. Foto: Fritz Leuzinger

«Das Erdbeben hat in unserem Bergdorf wüste gehaust.» So schrieb das «Oberländer Tagblatt» in seiner Ausgabe vom 1. Februar 1946 – und zählt auf: «Über fünfzig Kamine fielen ihm zum Opfer. Im Sporthotel Bernerhof stürzte im vierten Stock ein Spiegelschrank um, die beiden Lehrkräfte, welche im zweiten Stock des Schulhauses wohnen, durften Blumenhäfeli, Vasen usw. mit der Kehrichtschaufel auflesen.» Weiter wurde die Zentralheizung beschädigt, und es gab Wasserschäden.