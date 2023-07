Serienkritik «I’m a Virgo» – Eine kapitalismuskritische Serie voller Lust am Spiel Ein Burger-Meister? In der Serie «I’m a Virgo» schliesst sich ein vier Meter grosser Junge Revoluzzern an. Susan Vahabzadeh

Hier funkts, aber nicht wegen der Burger: Jharrel Jerome als riesengrosser Cootie trifft auf Flora (Olivia Washington). Foto: Courtesy of Prime Video

Würde man den Kapitalismus nur aus dem Werbefernsehen kennen: Der erste Kontakt mit der Wirklichkeit wäre höchst wundersam. Cootie ist schon 19, als er das elterliche Wohnzimmer erstmals verlässt, die Eltern – sie haben ihn adoptiert – fürchten, Cootie würde nicht nur, wie so viele schwarze Kids, Ärger mit der Polizei bekommen, sondern auch auf dem Jahrmarkt enden. Er ist nämlich vier Meter gross. Aber hey, er ist auch im Sternzeichen Jungfrau und liebt Abenteuer.

Nach draussen lockt ihn die Aussicht auf Bing-Bang-Burger, die kennt er aus der Fernsehwerbung, und seit Jahren träumt er davon, tatsächlich welche zu essen. Bisher bekam er nur ein ökologisch einwandfreies Ersatzprodukt seiner Mutter, jede Ähnlichkeit rein zufällig. Er kommt dahinter, dass seine Eltern selbst heimlich diese Bing-Bang-Burger essen, und als er dann den ersten verschlingt, ist die Enttäuschung noch grösser als er selbst: Das Ding ist eklig, und er, mit seinem unverdorbenen Gaumen, würde nie wieder einen wollen, hätte er nicht schon bei der Bestellung sein Herz an Flora, das Mädchen hinter der Theke, verloren. Aber das mit den Burgern ist für einen, der es nicht gelernt hat, komplett unverständlich: dass Menschen zwanghaft immer wieder etwas essen, das ungesund ist und nicht mal gut schmeckt.

«I’m a Virgo» ist eine Mischung aus Superheldentum mit Indie-Charme, Familienkomödie und kluger politischer Analyse.

Das ist erst der Anfang aller Fragen, die die Serie «I’m a Virgo» auf Prime umtreiben – sie sprengt alle Genres, ist eine Mischung aus Superheldentum mit Indie-Charme, Familienkomödie und kluger politischer Analyse. Manchmal ist der Humor etwas grob, beispielsweise, wenn es um Fragen rund ums Bad geht – aber die Szene, wenn die aus seiner Sicht winzige Flora Cootie endlich rumkriegt, ist dafür herzerweichend und tatsächlich irgendwie erotisch.

«I’m a Virgo» ist ein wüstes Unternehmen, das ähnlich wie seine Hauptfigur jeden Rahmen sprengt: Wenn ein 4-Meter-Junge, der noch nie draussen war, sich einer jugendlichen Revoluzzertruppe anschliesst und eine Freundin findet, die zwar viel kleiner ist als er, aber schneller als das Licht, und alle zusammen dann den Kapitalismus erforschen: Wie soll man das nennen – superkalifragilistischexpiallegorisch? Auf jeden Fall ist es eine Reise durch Absurdistan.

Alles fängt damit an, dass Cooties Mutter das erste Mal mit ihrem Riesenbaby auf die Strasse tritt. Es tritt ein, was sie erwartet hat, als Cootie dann endlich auf andere Menschen trifft – er ist ein Aussenseiter, abwechselnd Superheld, Messias und Monster. «I’m a Virgo» beschreibt eine irrwitzige Welt – der einzige Stromkonzern schaltet das Licht nach Gutdünken aus oder an, der Autor eines Superhelden-Comics, ein Milliardär, geriert sich als politischer Saubermann und kostümiert sich als sein eigener erfundener Held. Ein junges Mädchen, Jones, führt die Kids an, die dagegen Sturm laufen – sie hoffen, Cootie sei ihre neue Wunderwaffe.

Die Serie, geschrieben und inszeniert vom amerikanischen Rapper Boots Riley, behandelt alles mit ungeheurem Spieltrieb: Racial Profiling, Inklusion, die Lust am Konsum, die erste Liebe. Und sie kann wirklich gut erklären, wieso der Kapitalismus funktioniert. Nämlich nur dann, wenn ein Teil der Verlierer sich mit Gewinnern verwechselt.

