Berner Gemeinderatskandidatin – Eine Juniorpartnerin hat Appetit auf mehr Die Stadtberner EVP-Präsidentin Bettina Jans-Troxler wünscht sich für Bern mehr Ausgleich zwischen den politischen Polen. Dafür möchte sie in der Stadtregierung gleich selbst sorgen. Benjamin Bitoun

Fordert Toleranz für alle, nicht nur für mehrheitsfähige Meinungen: Gemeinderatskandidatin Bettina Jans-Troxler (EVP). Foto: Nicole Philipp

Das Lorrainepärkli oberhalb des Aarehangs kommt für Bettina Jans-Troxler (EVP) dem idealen Ort in Bern sehr nahe. An diesem Nachmittag drängen sich Berufsschüler auf den Bänken unter den Kastanienbäumen, vor ihnen eine Gruppe älterer Boule-Spieler. Dazu gesellt sich eine Mutter mit Kinderwagen, die Jans-Troxler mit Vornamen anspricht – man kennt sich, man respektiert sich. «Das Pärkli steht sinnbildlich für die Durchmischung in Bern», sagt die Stadtberner EVP-Präsidentin, die gleich nebenan wohnt – und die nach sieben Jahren im Stadtrat nun für die Stadtregierung kandidiert.