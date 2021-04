Interlakens Gemeindepräsident – Eine intensive «Einarbeitungszeit» Philippe Ritschard ist seit gut 100 Tagen Gemeindepräsident von Interlaken. Aktuell ohne Repräsentationspflichten, aber mit Sonderaufgaben. Anne-Marie Günter

Philippe Ritschard ist seit rund 100 Tagen Gemeindepräsident von Interlaken und zieht ein erstes Fazit. Foto: Anne-Marie Günter

Philippe Ritschard (FDP) empfängt in seinem Büro im Gemeindehaus. Dachschräge, Holzverkleidung, ein grosses Pult, ein kleiner Besprechungstisch. Er tritt hemdsärmelig auf, das Hemd ist aus feinem weissem Stoff. Wie verlief sein Vortag? «Am Morgen hatten wir Gemeinderatssitzung, am Nachmittag führte ich Gespräche, um die Beschlüsse umzusetzen, am Abend hatte ich frei», sagt er.

Auf der Traktandenliste stand der Gemeindebeitrag an die Standortförderung Wirtschaftsraum Interlaken, dem der Gemeinderat zugestimmt hat. «Ich glaube, wir machen die Qualitäten unserer Region zu wenig publik», sagt er.