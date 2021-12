Interview mit Berner Philosoph – «Eine Impfpflicht wäre vertretbar» Wenn es keine bessere Alternative gebe, sei in einer Pandemie auch eine Impfpflicht vertretbar, sagt der Berner Wissenschaftsphilosoph Claus Beisbart. Mirjam Comtesse

Claus Beisbart in der Bibliothek des Instituts für Philosophie der Uni Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Herr Beisbart, was wünschen Sie sich für das neue Jahr? Ich wünsche mir, dass die Pandemie vorbeigeht. Und ich hoffe, dass die Gesellschaft durch das Nachdenken, das sie jetzt leisten muss, ein Stück weiterkommt. Dass sie dadurch bereit wird für weitere Herausforderungen, etwa die Klima-Krise.

Ist das realistisch? Im Moment sieht es eher anders aus. Die Frage war, was ich mir wünsche – nicht, was realistisch ist. Aber es stimmt natürlich: Derzeit sind wir noch mitten in der Corona-Krise. Immerhin haben wir inzwischen einiges dazugelernt.

Was genau haben wir gelernt? Einmal verstehen wir das Virus viel besser. Das hilft uns, die Massnahmen besser zu dosieren. Auf einer anderen Ebene erfahren wir gerade, wie wichtig das Zusammenspiel von technischen Lösungen – einer Impfung – und dem menschlichen Verhalten ist. Zum Glück hat uns Corona auch gezeigt, dass wir als Gesellschaft innert kürzester Zeit viel verändern können. Denken Sie nur daran, wie die Schweiz innerhalb weniger Tage auf Homeoffice und Fernunterricht umgestellt hat. Solchen Veränderungswillen sollten wir auch in anderen Feldern zeigen.

Zur Person Infos einblenden Claus Beisbart (51) amtet als ausserordentlicher Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Bern. Zudem ist er Mitglied des Oeschger Centre for Climate Change Research und des Multidisciplinary Center for Infectious Diseases.

Gleichzeitig hat die Pandemie eine grosse Skepsis gegenüber der Wissenschaft an den Tag gebracht. Überrascht Sie das? Derzeit wird viel über die Impfung diskutiert. Zurückhaltung gegenüber einer Impfung ist aber nicht immer Wissenschaftsskepsis. Es gibt ja viele Gründe, weshalb sich jemand nicht impfen lässt. Zum Beispiel aus Misstrauen gegenüber den staatlichen Behörden. Oft heisst es auch: «Ich war doch immer gesund, mich wird es nicht so hart treffen.» Das ist vielleicht etwas egoistisch gedacht, kann aber im Einzelfall richtig sein und widerspricht nicht wissenschaftlichen Ergebnissen.

Trotzdem hat man das Gefühl, das Vertrauen in die Wissenschaften habe nachgelassen. Die Uni Zürich veröffentlicht regelmässig ein Wissenschaftsbarometer. Danach ist das Vertrauen im Durchschnitt eher gestiegen. Aber das Misstrauen wird stärker artikuliert. Bestimmte Gruppen schüren es sogar. Ausserdem ist die Stimmung bei vielen gereizt, was nach fast zwei Jahren Pandemie durchaus verständlich ist. Mir ist auch wichtig: Die Skepsis, über die wir reden, ist sehr selektiv.

Wie meinen Sie das? Unser Smartphone beruht ebenfalls auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die wenigsten bezweifeln dessen Funktionstüchtigkeit. Es ist eher so, dass sich die Skepsis auf einige Wissenschaften bezieht, die für die aktuelle Debatte wichtig sind – wie Virologie und Epidemiologie.

Was bedeuten die vielen gehässigen Diskussionen für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft? Ich denke, wir sollten keine Polarisierung herbeireden. Die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, sind weltanschaulich und politisch eine bunte Truppe. Wir sind also gar nicht in jeder Hinsicht gespalten, nur beim Thema Corona gibt es verschiedene Lager.

Werden wir wieder friedlich miteinander reden können, wenn die Pandemie vorbei ist? Ich glaube, dass dann schnell neue Themen aufs Tapet kommen. Also eher ja. Allerdings ist die Lage beim Klima ähnlich wie bei Corona: Es gibt Warnungen aus den Wissenschaften, und einige Menschen werden versuchen, sich den ungemütlichen Folgerungen zu entziehen, indem sie wissenschaftliche Resultate leugnen.

Lohnt es sich, mit Corona-Skeptikerinnen wie Klima-Skeptikern zu reden? Als Philosoph glaube ich natürlich an die Kraft eines guten Arguments. Es kommt aber auch darauf an, gut zuzuhören. Letztlich ist viel eine Sache des Vertrauens. Das kann man leider oft nicht so schnell herstellen.

Nicht nur gut argumentieren sei wichtig, sondern auch zuhören, sagt Claus Beisbart. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Meinungen von Philosophinnen und Philosophen sind aktuell gefragt wie sonst selten. Freut Sie das? Ich freue mich natürlich über die Aufmerksamkeit. Wir leben in einer Zeit, in der Selbstverständliches infrage gestellt wird. Wir müssen uns zum Beispiel überlegen, wie wir in dramatischen Situationen entscheiden – etwa wenn es zur Triage in Spitälern kommt.

Ist es für eine Gesellschaft gut oder schlecht, wenn sie sich mit solch grundsätzlichen Fragen beschäftigen muss? Die Aktualität dieser Fragen zeigt erst mal, dass wir in einer Krise stecken. Aber auf das Nachdenken darüber können wir nicht verzichten. Die Alternative wären voreilige Antworten. Daher trägt die Philosophie gerade eine grosse Verantwortung. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht mit allem glücklich, was aus unseren Kreisen kommt.

Zum Beispiel? In unserem Fach gibt es die Tendenz, grosse Begriffe ins Spiel zu bringen und vom Ende der offenen Gesellschaft oder von der Gefährdung des liberalen Staats zu sprechen. Ich finde Diagnosen dieser Art zu hoch gegriffen.

Aber über die Definition von Freiheit wird doch eifrig diskutiert. Was sagt die Philosophie dazu? Meine Handlungsspielräume sind nicht nur durch meine Fähigkeiten eingegrenzt – ich kann zum Beispiel nicht fliegen – sondern auch durch soziale Gegebenheiten. Etwa wenn der Staat etwas verbietet oder wenn mich andere hindern, etwas zu tun. Das Ideal des liberalen Staates ist, dass jeder Mensch über ein gleiches Paket von gesicherten Grundfreiheiten verfügt. Im Moment reden wir vor allem über die Freiheit, sich frei zu bewegen oder sich nicht impfen zu lassen. Der Gebrauch dieser Freiheiten einer Person darf nun aber nicht die Grundfreiheiten anderer einschränken. Dieses Paket von Freiheiten muss in einer Pandemie neu justiert werden.

Es gibt also keine eindeutige philosophische Antwort darauf, ob man sich zum Wohle aller impfen lassen muss? Naja, wenn eine Person wegen Corona auf der Intensivstation liegt, dann sind ihre Handlungsspielräume extrem eingeschränkt. Und bei hohen Inzidenzen geht das auf Gefährdung durch andere Menschen zurück. Die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen, erscheint mir dagegen ziemlich unwesentlich. Wenigstens wenn die Impfung individuell mehr Nutzen als Risiken bringt. Daher gehört die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen, in einer Pandemie nicht zum Paket gesicherter Freiheiten. Wir können sie einschränken.

Das heisst, eine Impfpflicht wäre aus Ihrer Sicht legitim? Sie wäre vertretbar, ja. Aber es müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein: Es darf keine bessere Alternative geben. Die aktuelle Alternative ist, mehr mit Kontaktbeschränkungen zu arbeiten oder zu akzeptieren, dass mehr Leute krank werden und sterben. Das sind keine wirklichen Optionen. Gleichzeitig muss das Risiko einer Impfung gering sein. Das ist tatsächlich der Fall – ausser für wenige Menschen, die eine Impfung etwa wegen Vorerkrankungen nicht vertragen. Nach dieser Abwägung kann man sich also durchaus für die Impfpflicht einsetzen. Wobei es ein paar Ausnahmen geben muss. Die allgemeine Pflicht hat sogar einen Vorteil: Die Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte verschwindet.

