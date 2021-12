Tagestipp: Neujahrskonzert im Casino – Eine Hymne an die Vielseitigkeit der Musik Das Berner Symphonieorchester lädt zu Konzerten mit zwei aufsehenerregenden Künstlern: Dirigentin Elim Chan und Perkussionist Dominique Vleeshouwers. Mirjam Comtesse

Perkussionist Dominique Vleeshouwers und Dirigentin Elim Chan. Foto: zvg

Am Samstag, 1. Januar, sowie am Sonntag, 2. Januar, bittet das Berner Symphonieorchester (BSO) zu seinem Neujahrskonzert. Unter der musikalischen Leitung der Dirigentin Elim Chan, derzeit Chefdirigentin des Antwerp Symphony Orchestra, wird unter anderem die «Freischütz-Ouvertüre» von Carl Maria von Weber, «Der Zauberlehrling» von Paul Dukas und Igor Strawinskys «Der Feuervogel» gespielt. Als Gast mit dabei ist der Schlagzeugsolist Dominique Vleeshouwers, Gewinner des niederländischen Musikpreises 2020. Er und Elim Chan wollen mit ihrem Programm die Musik in ihrer Vielseitigkeit feiern. (mjc)

BSO-Neujahrskonzert: Samstag, 1. Januar, und Sonntag, 2. Januar, 17 Uhr, Casino Bern

