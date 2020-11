Probleme beim Contact-Tracing – «Eine hundertprozentige Krisenvorbereitung gibt es nicht» Die Defizite beim Contact-Tracing wecken Unmut in der Bevölkerung. Adrian Ritz von der Uni Bern findet aber, die Verwaltung mache bislang insgesamt einen guten Job. Quentin Schlapbach

Die Contact-Tracer des Kantonsarztamtes konnten ihren Aufgaben zeitweise nicht mehr nachkommen. Nun sei man aber wieder à jour, heisst es seitens der Gesundheitsdirektion. Foto: Raphael Moser

Wer zwischen Ende Oktober und Anfang November im Kanton Bern an Covid-19 erkrankte, musste sich unweigerlich an Bundesrat Alain Berset erinnert fühlen. Selbstverantwortung – diesen Grundsatz predigt der SP-Bundesrat seit Mitte März wöchentlich in jede Kamera und jedes Mikrofon. Selbstverantwortung mussten die Betroffenen auch wahrnehmen, als sie vom Krankenbett aus ihre Kontakte abtelefonieren und sich selbst über die Modalitäten ihrer Isolation informieren mussten. Der Staat liess viele – entgegen seinen Versprechungen – in dieser Situation allein.