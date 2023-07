Abschluss im Expo-Areal in Thun – Eine hundertprozentige Erfolgsquote Alle 62 Lehrabgängerinnen und -abgänger schafften die Abschlussprüfung der drei Fachrichtungen bei den Autoberufen. Sie konnten im Expo-Areal in Thun ihr Diplom entgegennehmen. PD

Die Besten (Note 5 und höher) der drei Autoberufe anlässlich der Diplomfeier im Expo-Areal in Thun. Foto: PD/Rosmarie Knutti

«Bildung des Geistes ohne Bildung des Herzens ist keine Bildung»: Marco Frozza, Präsident des Auto-Gewerbe-Verbandes Untersektion Berner Oberland, leitet mit einem Zitat von Aristoteles die Abschlussfeier mit Diplomübergabe für die 62 erfolgreichen Berufsleute ein, die mit ihren Begleitpersonen, den Ausbildungsbetrieben, Berufsbildnern und geladenen Gästen auf dem Expo-Areal in Thun erschienen sind.

Im Dienst der Mobilität arbeiteten die Kandidatinnen und Kandidaten auf Hochtouren und stellten sich den anspruchsvollen Aufgaben in den drei geprüften Fachrichtungen Personenwagen (Automobil-Mechatroniker- /in, Automobil-Fachmann-/frau und Automobil-Assistent-/in). Die Prüfungen fanden im Ausbildungszentrum in Mülenen statt; dazu standen rund 80 Experten mit ihrem Fachwissen während fast drei Wochen im Einsatz. Von den 62 Geprüften durften alle das Berufsattest oder das Fähigkeitszeugnis sowie die Anerkennungsmedaille in Empfang nehmen.

