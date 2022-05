Tagestipp: Jane Mumford – Eine Hommage an das Reptil Kabarettistin Jane Mumford bringt ihr erstes Soloprogramm auf die Bühne – eine skurrile Show zwischen Sinn und Wahnsinn. Jessica King

Jane Mumford ist halb Schweizerin und halb Engländerin. Bild: zvg

Die Menschheit hat bisher viele tödliche Gefahren überlebt – darunter die Pest, Vulkanausbrüche oder Weltkriege. Und was machen wir mit unserer wertvollen Zeit? Die Kabarettistin Jane Mumford hat die Antwort : Wir schauen TV-Kochshows. In ihrer Show «Reptil» fordert sie, dass wir als Säugetiere unsere Vormachtstellung auf dem Planeten abgeben. 2014 trat Jane Mumford erstmals auf, 2018 gewann sie einen Swiss Comedy Award in einer Satire-Combo, nun feiert sie die Berner Premiere ihres ersten abendfüllenden Soloprogramms im La Cappella. (jek)

Jessica King ist Redaktorin im Ressort Kultur&Gesellschaft. Sie hat Sozialpolitik, Medienwissenschaften und Zeitgeschichte studiert und schreibt primär über gesellschaftliche Themen. Mehr Infos

