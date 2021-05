Bewegte Geschichte – Eine Holzbrücke legte den Grundstein für das «weisse Kreuz» Ein weitsichtiger Wirt baute 1840 in Hasle das Restaurant zum weissen Kreuz. Seither hat sich viel verändert, doch einkehren können die Gäste noch immer. Jacqueline Graber

Auch 181 Jahre nach dem Bau gibt es eine Gaststube und eine Gartenterrasse. Foto: Beat Mathys Eine alte Postkarte zeigt den Gasthof, als die Pferdefuhrwerke noch die Strassen dominierten. Das Bild wurde wahrscheinlich zwischen 1930 und 1940 aufgenommen. Klicken Sie weiter, um zu sehen, wie das Gebäude heute aussieht. Foto: Beat Mathys 1 / 2

Ausschlaggebend war ein Fund auf dem Estrich, den Timon Friedli dazu bewogen hat, der Geschichte der Wirtschaft zum weissen Kreuz in Hasle nachzugehen. Bei Umbauarbeiten fand er in einem Papiersack neben Bauplänen und Fotos auch einen vom Grundbuchamt Emmental-Oberaargau entkräfteten Schuldschein von 1928 über 20’000 Franken. Schuldner war Ernst Rudolf Amstutz. «Er hat den Gasthof von seinem Vater übernommen», erklärt Timon Friedli, Verwaltungsratspräsident der Kalchofen AG, heutige Besitzerin der Liegenschaft.

Während vier Generationen führte die Familie Amstutz die Gaststätte, danach verkaufte sie das Gebäude 2010 an die Kalchofen AG. Der Name der Firma ist nicht zufällig, denn in der Bevölkerung wurde das «weisse Kreuz» meist Kalchofen genannt, angelehnt an den einstigen gleichnamigen Dorfteil.