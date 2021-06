Q&A zum Populationsschutz – Eine Herdenimmunität rückt in weite Ferne Die Schwelle liegt derzeit bei 80 Prozent oder mehr Geimpften und Genesenen. Das ist aus mehreren Gründen kaum zu schaffen. Nik Walter

Alle zusammen oder in Gruppen separiert? Mit einer Herdenimmunität wäre sowas nicht mehr nötig (Terrassenzelte vor einem Restaurant in der Luzerner Innenstadt). Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Die Fallzahlen sinken in der Schweiz seit etwa Mitte April konstant, nur noch wenige Menschen sterben hierzulande an Covid-19, und geimpft wird auch seit ein paar Wochen in einem Rekordtempo. Alles also nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Spuk vorbei ist und bis die so sehnlichst erwartete Herdenimmunität erreicht und das Leben wieder so ist wie vor der Pandemie?

Die Antwort lautet: Es wird im besten Fall länger dauern als gedacht. Einige Experten gehen sogar davon aus, dass eine Herdenimmunität gar nie erreicht werden kann. Dafür gibt es drei Gründe: 1) die zwar schwindende, aber immer noch vorhandene Impfskepsis bei gut einem Fünftel der Bevölkerung; 2) die neu auftretenden Varianten, die sich viel schneller verbreiten und gegen die möglicherweise die Impfung etwas weniger gut wirkt; 3) die Kinder und Jugendlichen, die bislang noch nicht geimpft werden können.