Geschäft im Thuner Stadtrat – Eine halbe Million für eine attraktivere Lachenhalle? Mehr Platz für Zuschauende, aber auch Verbesserungen bei Licht und Ton: Der Stadtrat entscheidet über einen 483’000-Franken-Kredit zugunsten der Sporthalle Lachen. Gabriel Berger Barbara Donski

Die Sporthalle Lachen, die Heimstätte von Wacker Thun, soll attraktiver werden – etwa durch bessere Beleuchtung und Beschallung. Der Stadtrat entscheidet über den nötigen Investitionskredit. Im Bild eine Szene aus dem vierten Playoff-Spiel der vergangenen Halbfinalserie zwischen Wacker und Pfadi Winterthur. Foto: Markus Grunder

Im schlimmsten Fall droht Wacker Thun der Ausschluss aus der obersten Spielklasse. So sieht es die Strategie 2025 des Schweizerischen Handballverbands (SHV) und der Liga (QHL) vor. Zu den Zielen dieser Strategie zählt etwa: «Wir fördern die Vereine durch Effizienzsteigerung in administrativen Abläufen und Unterstützung bei der Transformation in die digitale Welt, welche wir vorleben», heisst es auf der Website des Verbands.

Spiel-Austragung soll professioneller werden