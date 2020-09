Projekt Gantrisch Card – Eine Gutscheinkarte erntet Kritik Erhältlich in der Region, einlösbar in der Region: so das System hinter der neuen Gantrisch Card. Doch nicht alle Gemeinden stehen hinter dem Projekt. Sheila Matti

Die Gantrisch Card: Eine Gutscheinkarte von der Region für die Region. Foto: Raphael Moser

Eine Karte aus Plastik, in der Grösse einer Kreditkarte, darauf das Felsmassiv der Gantrischkette und die Aufschrift «Gantrisch Card». Mit dieser Gutscheinkarte will die Gantrisch Plus AG das Kleingewerbe der Region in den schweren, von Corona geprägten Zeiten unterstützen.