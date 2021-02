Polizei musste eingreifen – Eine Gruppe wirrer Corona-Leugner sucht Stadtberner Schulen heim In dieser Woche besuchte eine Handvoll Corona-Leugner verschiedene Stadtberner Schulen und verteilte Propagandamaterial. Die Polizei musste eingreifen. Stefan Schnyder

Auch beim Schulhaus Munzinger führte die Gruppe eine Verteilaktion durch. Foto: Susanne Keller

Eine Gruppe von wirren Corona-Skeptikern hat sich nun gar Schulen als Schauplatz für ihre Aktionen ausgesucht. Wie das Internetportal Watson berichtet, hat sich diese Woche eine Handvoll Personen mit abstrusem, Corona-skeptischem Propagandamaterial auf Pausenplätze von Stadtberner Schulen begeben und Verteilaktionen durchgeführt. «Sie haben Flyer an die Schüler verteilt und sind ohne Schutzmaske in das Lehrerzimmer eingedrungen. Das ist total daneben», sagte Giuliano Picciati, Leiter der Schule Munzinger im Berner Mattenhof-Quartier, gegenüber Watson. Weitere Aktionen fanden offenbar in den Schulhäusern Pestalozzi, Brunnhof und Statthalter statt.