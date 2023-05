Investoren krebsen zurück – Eine Grossüberbauung auf dem Kanderdelta ist Geschichte Im Unteren Kandergrien in Gwatt ist ein Grossprojekt mit Einbezug des Bootstrockenplatzes vom Tisch. Die Investoren konzentrieren sich nach dem klaren Volksnein auf ihre Parzelle. Jürg Spielmann

Das Untere Kandergrien mit dem Deltapark (links): Die abgelehnte Grossüberbauung wäre auf dem Bootstrockenplatz und der angrenzenden Landparzelle (oben, bis hin zur Hecke) gebaut worden. Nun konzentrieren sich die Investoren auf ebendiese schmale grüne Parzelle. Foto: Bruno Petroni

Das Verdikt fiel sowohl für die Gegnerschaft als auch für die Befürwortenden überraschend klar aus: Das Spiezer Stimmvolk senkte am vergangenen 25. September den Daumen über die Planänderung im Unteren Kandergrien in Gwatt. Es tat dies mit 3049 Nein- gegen 1947 Ja-Stimmen – oder 61 Prozent – wuchtig. Und verwarf damit die umstrittene Grossüberbauung in einem ökologisch sensiblen Baugebiet zwischen den Naturschutzgebieten Gwattlischenmoos und Kanderdelta.