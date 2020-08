GGR Steffisburg zur Fernwärme – «Eine grosse Zukunftsinvestition» Das Fernwärmenetz wird ausgebaut – alles andere wäre heute nicht mehr vertretbar, sagt Gemeinderat Christian Gerber (EDU). Janine Zürcher

Die Abwärme der KVA Thun soll künftig via Fernwärmenetz unter anderem nach Steffisburg geleitet werden. Foto: PD

Die Fernwärme Thun AG plant in der Region den Bau eines Fernwärmenetzes, das mit der Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) in Thun betrieben werden soll. Die Leitungen sollen auch nach Steffisburg führen. «Das gut ausgebaute Gasnetz und das neu zu erstellende Fernwärmenetz stehen in Zukunft in einer Konkurrenzsituation», schrieb die EVP/EDU-Fraktion des Grossen Gemeinderates Steffisburg deshalb in einem Postulat, das sie im April 2020 einreichte.