Petition im Krankenhaus – Eine Gratis-Analyse im Spital Emmental sorgt für Unruhe Wird im Spital Emmental im Bereich Hausdienste ineffizient gearbeitet? Ein Spezialfirma vermutet dies. Das Personal ist in Sorge um seine Arbeitsplätze. Urs Egli

Hinter der Fassade des Spitals Emmental wird über die Auswirkungen einer Potenzialanalyse diskutiert. Archivfoto: Thomas Peter

Mit 500’000 Mitarbeitenden, die in 77 Ländern jährlich einen Gesamtumsatz von mehr als zehn Milliarden Franken erwirtschaften, ist die Firma ISS Weltmarktführerin im Bereich Reinigung. In den letzten Jahren erweiterte die International Service Systems (ISS) ihr Tätigkeitsgebiet auch in den Bereich des Gesundheitswesens hinein. Und jetzt könnte das Unternehmen genau in dieser Sparte auch im Emmental Fuss fassen. Dies jedenfalls befürchten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Spitals Emmental (RSE). Übrigens: Bereits seit 40 Jahren ist ISS am RSE für die Reinigung verantwortlich.