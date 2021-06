Fünfkämpferin Anna Jurt – Eine Goldmedaille als Trost Anna Jurt hat den WM-Final und Olympia verpasst. Danach gewann sie den Juniorinnen-WM-Titel in der «Nebendisziplin» Laser-Run. Reto Pfister

Anna Jurt war an der WM im Laser-Run erfolgreich. Foto: Virag Buza

Es war ein Trostpflästerchen für die in Bern lebende Nidwaldnerin Anna Jurt. Nachdem sie an der WM in Kairo den Final der besten 36 äusserst knapp verpasst hatte, nahm sie die Gelegenheit wahr, an der gleichentags stattfindenden Laser-Run-WM teilzunehmen. Die Kombination aus Laufen und Schiessen mit der Laserpistole bildet den Schluss des Wettbewerbs im Modernen Fünfkampf; es werden aber auch separate Titelkämpfe in dieser Teildisziplin ausgetragen.

17 Fünfkämpferinnen – alle ebenfalls nicht für die Top 36 qualifiziert – nahmen teil. Jurt gehört im Laser-Run international bereits zu den Besten. Sie gewann Juniorinnen-Gold; auch bei der Elite wäre sie die Siegerin gewesen.

Juniorinnen-EM in Bern

Nach dem verpassten WM-Final war bereits klar gewesen, dass Jurt nicht an den Olympischen Spielen von Tokio würde teilnehmen können. Mit 19 Jahren gehört sie jedoch zu den Jüngsten im Feld und hat ihre Zukunft noch vor sich. Bei der Juniorinnen-EM in Bern in zwei Wochen wird sie zu den Favoritinnen gehören.

Fehler gefunden?Jetzt melden.