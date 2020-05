Schauen Sie sich die Zahlen an: Gegen 40 Prozent der Arbeitnehmer sind in Kurzarbeit. Der Bund wird sich stark verschulden. Und auf die Schweiz kommt eine gewaltige Konkurswelle und eine Arbeitslosigkeit zu, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen haben.

Die Erfolgsfaktoren der Schweiz bleiben in einer Krise die gleichen. Darum sind diese als Orientierungsrahmen so wichtig. Mit einer klugen Wirtschaftspolitik können wir stark beeinflussen, wie schwer die Krise wird.

Zum Beispiel an die Industriezölle. Die Diskussion ist nicht neu, ich weiss. Aber ist es nicht jetzt in der Krise ganz besonders wichtig, diese Zölle abzuschaffen, um die Belastung der verarbeitenden Industrie zu senken? Der Wohlfahrtsgewinn ist sicher grösser als allfällige Einnahmenausfälle beim Bund.

Die Angestellten kommen in Ihrem Krisenplan nicht vor. Wäre jetzt nicht die Zeit, dass der Economiesuisse-Präsident an die soziale Verantwortung der Unternehmen appelliert?

Jedes Unternehmen muss seine soziale Verantwortung auf seine Weise übernehmen, denn jedes ist unterschiedlich. Die Kurzarbeit hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt. Wir sind dafür, dass man das Instrument verlängert. Aber ob man es in Anspruch nimmt, muss jedes Unternehmen selber entscheiden.

Die Initiative wäre ein hochriskantes und gefährliches Experiment, gerade für die Arbeitsplätze. Ich bin überzeugt, dass eine deutliche Mehrheit das nicht will. Die Krise wird dazu führen, dass die Bevölkerung den bewährten Weg der bilateralen Abkommen mit der EU beibehalten will.

Bereits klargemacht hat uns Corona, dass bei vielen Gütern eine schädliche Abhängigkeit der Schweiz von China besteht. Stimmen Sie dem zu?

Wir müssen zwischen Versorgungssicherheit und Selbstversorgung unterscheiden. Das wird in der Debatte oft vermischt. Wenn wir wollen, dass in der nächsten Pandemie Medizinalgüter für mehrere Monate vorhanden sind, dann brauchen wir dafür nicht zwingend eine eigene Produktion. Die Versorgung kann auch mit Vorräten, logistischen Lösungen oder einem Netzwerk verschiedener Lieferanten sichergestellt werden. Darüber müssen wir diskutieren. Das hat in der Schweiz bei dieser Pandemie teilweise schlecht funktioniert. Doch ich warne davor, dafür in der Schweiz Industrien aufzubauen, die international nicht wettbewerbsfähig sind.