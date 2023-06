Eine Klimaaktivistin blockiert die Autobahnausfahrt in Zürich am Tag nach der Abstimmung zum Klimagesetz.

Eine Klimaaktivistin blockiert die Autobahnausfahrt in Zürich am Tag nach der Abstimmung zum Klimagesetz.

Herr Anderl, obwohl das Stimmvolk das Klimagesetz angenommen hat, klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten am Tag danach auf die Strasse. Finden Sie das legitim?

Legitimität ist immer gesellschaftlich ausgehandelt, also was die Leute legitim finden, ist legitim. Ich kann den Menschen nicht sagen, was sie legitim finden sollen. Aber: Was Leute für legitim halten, ändert sich mit der Zeit. Ich vermute, die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung findet diese Klebeaktion nicht legitim. Die Aktivistinnen und Aktivisten setzen aber darauf, dass sich das eines Tages ändert. Das sehen wir bei allen grossen Bewegungen: Zuerst werden die Protestierenden eher ausgegrenzt, haben wenig Zustimmung aus der Gesamtbevölkerung, aber sie stossen trotzdem eine Debatte an, die dazu führt, dass man die Dinge in zehn oder zwanzig Jahren anders sieht.