Neues Buch «Seelenverwandt» – Eine Geschichte über die Liebe Restaurant-Fang-Wirt Johann Graf wird als Heiler geschätzt und schreibt auch Bücher. Bereits im April ist «Seelenverwandt» erschienen. Am 28. August findet nun die Vernissage statt. Matthias Kurt

Sein Urgrossvater Jakob Itten war ein Heiler, von dem noch jetzt in der Region Thun Wunderdinge erzählt werden. Restaurant-Fang-Wirt Johann Graf hat nun das Buch «Seelenverwandt» geschrieben. Foto: Matthias Kurt

Gastwirt Johann Graf vom Restaurant Fang am Rinderberg ist eine spannende Persönlichkeit. Der 61-jährige geborene Bauernsohn aus Uetendorf mit Käserlehre war langjähriger Geschäftsführer der Molkerei Schönried und holte mit dem «Schönriederli» Gold an der Bergkäseolympiade 2004.

Auch als Schwinger war er aktiv: Höhepunkt waren der Kranz am Eidgenössischen 1986 und das OK-Präsidium am Oberländischen 2013 in Gstaad.

Auch Johann Graf ist heute als Heiler geschätzt, und es bereitet ihm Freude, seine positive Energie auch im Schreiben von Büchern weiterzugeben.