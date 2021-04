Atemtherapie in Interlaken – Eine gefragte Therapeutin in der Pandemie Monika Dobler verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung von chronisch Kranken. Neu suchen auch Menschen nach einer Corona-Infektion ihre Hilfe. Monika Hartig

Die Interlakner Atemtherapeutin Monika Dobler bei der Behandlung eines Patienten in ihrer Praxis an der Aareckstrasse. Foto: Monika Hartig

Seit über einem Jahr hält die Pandemie des Coronavirus, das aggressiv die menschliche Lunge attackiert, die Welt in Atem. Und seit nunmehr zwanzig Jahren behandelt die Interlakner Atemtherapeutin Monika Dobler (56) Menschen im Berner Oberland bei Lungenleiden. Doblers Ziel bei der Arbeit nach der Methode Middendorf: «Ich möchte, dass Menschen das Vertrauen in ihre Atmung zurückgewinnen.» Mit der Methode, die auf die Erfahrung des natürlichen Atems fokussiert, arbeiten auch Therapeuten in Thun oder Bern; in der Region ist Dobler die einzige Middendorf-Therapeutin.