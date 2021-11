Bern und Ostermundigen – Eine Fusion «von oben» bleibt blutleer Die Fusionsvorlage der Exekutiven von Bern und Ostermundigen genügt nicht. In einer grösseren Stadt müssten alle Quartiere mehr zu sagen haben. Bernhard Ott

Der Ostermundiger Gemeindepräsident Thomas Iten spricht Anfang 2020 zur Bevölkerung im Saal des Tell. Die Mitwirkung der Menschen ist ein Knackpunkt der Fusion. Foto: Christian Pfander

Er habe «ehrgeizige Ziele», sagte der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) am Ende seines ersten Amtsjahres gegenüber dem «Bund». So strebe er eine engere Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden an «bis hin zu einer Fusion». Der Anspruch war in der Tat ambitiös, sollten im Projekt «Kooperation Bern» doch gleich sechs Gemeinden zusammengeführt werden.

Vier Jahre später fällt die Bilanz einigermassen ernüchternd aus: Von den Interessenten Bern, Bolligen, Bremgarten, Frauenkappelen, Kehrsatz und Ostermundigen sind nur noch Bern und Ostermundigen übrig.