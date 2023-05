Auf der Schwarzenegg – Eine «Furzidee», die angekommen ist Am Samstag ist die Bauernfamilie Aeschlimann auf ihre Alp zuhinterst im Eriz gezogen. Durch eine «Furzidee» überlassen sie ihren Bauernhof den Sommer über Theaterleuten. Stefan Kammermann

Sie ziehen auf die Alp und übergeben ihren Hof Theaterleuten (v.l.): Karin Aeschlimann, Marianna und Bernhard Aeschlimann sowie Martin und Marina Aeschlimann. Foto: Stefan Kammermann

Die Sonne lacht. Das frische Grün auf der Alp Honegg zuhinterst im Eriz ist saftig und wartet auf Besuch. Es ist Zügelzeit am Samstag auf der Schwarzenegg. Die Bauernfamilie Marianna und Bernhard Aeschlimann bricht auf. Mit Tieren, Hund, Milchgeschirr, Freunden und Helferinnen verlassen sie ihren Hof. Bei bestem Wetter ziehen sie dem Alpsommer entgegen und machen den Weg frei für über 70 Theaterleute, welche am gleichen Tag den Landwirtschaftsbetrieb auf dem Moos in Beschlag nehmen. «Im ersten Moment waren wir uns nicht bewusst, worauf wir uns da einlassen», sagt Bernhard Aeschlimann, derweil auf dem Bauernhof intensiv geprobt wird.