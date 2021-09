Cancel-Culture in China – Eine Frau verschwindet im Nichts Zhao Wei ist eine der berühmtesten Schauspielerinnen Asiens. Nun hat die Regierung plötzlich alle ihre Spuren aus dem Internet verschwinden lassen. Warum, weiss niemand so genau. Sandro Benini

Zhao Wei auf ihrem französischen Weingut – im September 2018, als die Zeiten noch golden waren. Foto: AFP

Sie ist einfach weg. Verschwunden, von einem Tag auf den anderen, als hätte es sie nie gegeben. Zumindest aus dem Internet, den sozialen Netzwerken, den Streaming-Kanälen. Und wo sie sich in der realen Welt aufhält, weiss man auch nicht.

Zhao Wei ist eine der berühmtesten chinesischen Schauspielerinnen und Sängerinnen. Die 45-Jährige ist in der Fernsehserie «My Fair Princess» aufgetreten, die das chinesische Publikum geliebt hat wie wenig andere. Sie hat in Dutzenden von Filmen mitgespielt und mehrere selber produziert, als Popsängerin hat sie Millionen Tonträger verkauft, sie war in der Jury von chinesischen und internationalen Filmfestivals, darunter jenem von Venedig.

Reichste Schauspielerin der Welt

Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Vater ihrer einzigen Tochter hat sie ausserdem in Start-ups investiert, sie betreibt ein Weingut in Frankreich und ein Juweliergeschäft in Singapur. 2015 war sie laut «Forbes» die reichste Schauspielerin der Welt, und auf dem sozialen Netzwerk Weibo hat sie 86 Millionen Followers.

Nein, sie hatte 86 Millionen Followers. Denn alle ihre Accounts bei sozialen Medien sind gelöscht worden. Auf Streaming-Plattformen sind die Serien und Filme, in denen sie auftritt, verschollen. In digitalen Filmlexika ist ihr Name von der Liste der Mitwirkenden gestrichen, und selbst im chinesischen Gegenstück zu Wikipedia gibt es keine Zhao Wei mehr.

Zhao Wei (Mitte) bei einem öffentlichen Auftritt im Jahr 2015. Foto: VCG, Getty Images

In Anlehnung an den ersten Satz von Franz Kafkas «Der Prozess» könnte man sagen: Irgendjemanden muss Zhao Wei sehr wütend gemacht haben. Aber weshalb sie ins digitale Nirwana gestürzt wurde, darüber gibt es nur Spekulationen. Vielleicht, weil sie vor 20 Jahren einmal ein Kleid mit aufgedruckter japanischer Militärflagge trug? Oder weil in einem Film, den sie produziert hat, ein Schauspieler aus Taiwan mitspielt – dem Land also, das die chinesische Regierung als abtrünnig betrachtet?

Laut einigen westlichen China-Experten ist Zhao Wei ein Sündenbock. Und eine Warnung an andere. Chinas Regierung sei nicht länger gewillt, den schrankenlosen Starkult zu tolerieren, der um Figuren wie die Schauspielerin betrieben wird. Wer heller strahlt als Staat und Kommunistische Partei – um den kann es jederzeit düster werden.

Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko.

