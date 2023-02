Superbowl-Tag ist US-Feiertag – Eine Siegerin steht schon vor dem Showdown fest Wenn heute Nacht Philadelphia im Endspiel auf Kansas City trifft, duellieren sich auch zwei Brüder. Und gehört die Halbzeitshow ganz Rihanna. Alles zum Super-Event. Benjamin Schmidt

Geteilte Freude ist doppelte Freude: Donna Kelce ist die erste Siegerin der 57. Superbowl – ihre beiden Söhne Travis Kelce (Kansas City) und Jason Kelce (Philadelphia) stehen sich im Final gegenüber. Foto: Getty Images

Wo und wann wird gespielt?

Die 57. Ausgabe des Finalspiels der besten Football-Liga der Welt, die Superbowl LVII, findet im State Farm Stadium in Glendale statt, der Heimstätte der Arizona Cardinals. Es befindet sich rund 20 Kilometer ausserhalb der Innenstadt von Phoenix, Arizona. Die Stadt ist bereits zum vierten Mal Gastgeber des Showdown nach 1996 (damals in einem anderen Stadion), 2008 und 2015. Kick-off vor Ort ist am Sonntag, 16.30 Uhr, in der Schweiz ist das Spiel ab 0.30 Uhr in der Nacht auf Montag zu sehen.