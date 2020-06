Unser Oberaargau auf Instagram – Eine Fotoreise durchs Aarestädtli Hinter der zweiten Bilderserie auf unserer Instagram-Seite steckt Priska von Gunten. Die Künstlerin lebt und arbeitet im Bahnhofsgebäude von Wangen an der Aare. Beatrice Beyeler

Künstlerin aus Leidenschaft: Sie male, getrieben von einem inneren Drang, sagt Priska von Gunten. Foto: PD

Eingetrocknete Farbe an einem Tischbein, Bahngleise direkt vor der Haustür, ein idyllisches Fleckchen Erde mit einem Brunnen – diese Impressionen gab es in der vergangenen Woche auf dem Instagram-Kanal «Unser Oberaargau» zu sehen. Die Aufnahmen stammen allesamt von Priska von Gunten. Die Künstlerin hat uns auf eine Bilderreise durch ihren Wohnort Wangen an der Aare mitgenommen.