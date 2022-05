World Press Photo 2022 – Eine fotografische Revolution Dank neuer Direktorin und neuer Jury ist die Organisation jetzt dort, wo sie schon lange sein sollte. Ein Gastbeitrag von Reto Camenisch, Studienleiter Fotografie an der Journalistenschule MAZ. Meinung Reto Camenisch

Die australischen Ureinwohner vom Stamm der Nawarddeken verwenden kontrollierte Feuer, um zu jagen und ihren eigenen Lebensraum zu erhalten, in Djulkar, Arnhem Land, Australia, 22. Juli 2021. Foto: Matthew Abbott (National Geographic, Panos Picture)

Um es vorwegzunehmen: Der Aufbruch von World Press Photo in eine neue bildjournalistische Welt ist schlicht und ergreifend revolutionär. Joumana El Zein Khoury, die neue Direktorin von World Press Photo, spricht in ihrem Video-Editorial von einer «wunderbaren Vielfalt, die unsere Welt ausmacht», und diese Sicht gilt als Prämisse für alle nun prämierten fotografischen Werke. Die neue Organisation begab sich auf eine Reise intensiver Selbstreflexion und machte es sich zur Aufgabe, eine viel ausgewogenere Darstellung von Geschichten aus dieser Welt möglich zu machen.

In vielen Referaten und Vorträgen schimpfte ich über Jahre vor Studierenden über diese Gewalt- und Elendsbilder, deren einzig wahre Absicht es mehrheitlich war, den Autoren und der Bildindustrie Aufmerksamkeit und oftmals auch wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen. Ich bin der dezidierten Meinung, dass diese Ästhetisierungen des Schrecklichen kaum jemanden ausserhalb eines voyeuristischen Bedürfnisses interessieren und auch keinen konstruktiven Beitrag zur Überwindung politischer oder gesellschaftlicher Defizite darstellen.

In regelmässigen Abständen kursieren absurde Behauptungen, dass diese Art des Bildermachens Kriege beendet habe. Als Paradebeispiel wird hierfür gern ein Bild aus dem Jahr 1968 geführt, das die Erschiessung von Nguyen Van Lém zeigt, einem südvietnamesischen General und Polizeichef. Der Fotograf Eddie Adams behauptete noch viele Jahre nach der Entstehung dieses Bildes, dass seine «Ikone» die öffentliche Diskussion bezüglich der Sinnhaftigkeit von Krieg veränderte.

Dasselbe wird dem wohl berühmtesten Bild aus dem Vietnamkrieg, «Napalm Girl» von Nick Ùth, unterstellt. Bloss: Wäre dem so und würde diese seltsame Logik wirken, dann müsste es heute weit weniger kriegerische Konflikte geben, denn die Foren sind gefüllt mit dieser Art von Bildmaterial.

Ikone der Kriegsfotografie: Opfer des amerikanischen Napalm-Angriffs in der Nähe von Trang Bang, Vietnam, 1972. Foto: Nick Ut (AP, Keystone)

Die Autoren solchen Bildmaterials scheuen sich auch nicht davor, bizarre Thesen zu verbreiten. Daniel Etter zum Beispiel, seines Zeichens Kriegsfotograf, behauptete am 5. April 2022 auf SRF Online, dass in den Bildern von Toten, denen direkt ins Gesicht fotografiert wurde, gar «eine Kraft liegt, weil sie eine Verbindung zum Ort des Geschehens schaffen, die ein Text so nicht erzeugen kann …». Und um eine etwaige weiterführende Diskussion bereits im Keim ersticken zu lassen, lässt er uns auch noch wissen, dass der Skandal nicht in solchen Bildern liege, sondern darin, «was diese Bilder zeigen!».

Die Würde der Toten ist auch der amerikanischen Fotojournalistin Linsey Addario nur wichtig, solange diese ihren Profilierungsdrang nicht in Grenzen weist. Sie publizierte am 7. März dieses Jahres auf der Titelseite der «New York Times» den toten Körper einer Frau, neben ihr zwei tote Kinder liegend, im Vordergrund die Leiche eines jungen Mannes. Die Gesichter aller auf dem Bild vorkommenden Menschen sind in Vollschärfe fotografiert. So hat auch der Ehemann und Vater der beiden Kinder vom Tod seiner Liebsten erfahren. Der Kommentar der Fotografin: «Der Entscheid, diese Bilder zu drucken, ist ein Beleg für die Bedeutung des Journalismus, der sich durch die Wiedergabe von Tatsachen legitimiert, wie brutal sie auch sein mögen.»

Und genau vor diesem Hintergrund ist die Arbeit und die Rolle von World Press Photo von so grosser Bedeutung. Sie wären aus meiner Perspektive die Richtigen, um allen Beteiligten aufzeigen und vorgeben zu können, was für eine Art Fotografie, was für Geschichten und Bildsprachen sie für zeitgenössisch relevant und korrekt erachten.

Diese Verantwortung und Vorreiterrolle übernehmen sie nun, indem sie gemeinsam mit Professionals aus unterschiedlichen Kulturen darüber reflektierten, wie man alte Grenzverläufe, längst überholte Vorstellungen aufbrechen kann und wie man weitergehen möchte. In der Folge dieser Ausleuchtungen entwickelten sie eine Systematik und ein Raster, wie diese alten Codes neu zu definieren sind.

Hassana Ayuba zeigt ein Foto ihrer Tochter Judith, die von Bewaffneten gemeinsam mit 140 anderen Schülerinnen aus der Bethel Baptist High School in Kaduna (Nigeria) entführt wurde. Foto: Kola Sulaimon (AFP)

Die neue Jury besteht aus 50 Prozent Frauen und Mitgliedern, die sechs globale Regionen repräsentieren, nämlich Nord- und Zentralamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Südostasien/Ozeanien. Der Grund hierfür ist die Schaffung einer integrativeren und vielfältigeren Fotojournalismusbranche.

Dank ihrer Regionenkenntnis sind die Jurymitglieder nun in der Lage, Beiträge anders zu beurteilen und sie in einen differenzierteren kulturellen, politischen und sozialen Kontext einzuordnen. Daraus dürfte sich ein genaueres Abbild der Welt ergeben. Sobald die regionalen Jurys ihre Auswahl getroffen haben, entscheidet in der Folge eine globale Jury über die regionalen Gewinner und von diesen wiederum über die globalen Gewinner.

Fotografin Fatima Shabair zeigt palästinensische Kinder, die nachts unter einem Baldachin bei Kerzenlicht in Gaza City zusammensitzen. Foto: Fatima Shabair (Getty Images)

Oder die Langzeitarbeit von Guillaume Herbaut namens «Ukraine Crisis»: Eine Betrachtung, nicht einfach aus der Warte der Kriegsaktualität mit ihren altbekannten Schrecklichkeiten und Brutalitäten, sondern aus der Warte von Menschen, die in einer Umgebung leben müssen, die von einem Langzeitkonflikt betroffen ist. Die Betrachtenden können so visuell in Erfahrung bringen, aus welch komplexen politischen und kulturellen Zusammenhängen heraus Bildgeschichten entstehen. Es geht Herbaut nicht nur um die Darstellung eines Kriegsaktes allein, sondern mehr um die Visualisierung langzeitlicher Konsequenzen, die ein Krieg für Menschen verursacht.

Der Hintergrund, die Ursache wird somit ebenso wichtig wie die Schrecklichkeit der Unmittelbarkeit. Intime Momente ausserhalb der direkten Brutalität, posttraumatische Existenz an der Frontlinie beispielsweise, werden subtil und ohne Lärm dargestellt. Es wird ein Einblick in eine Welt des Elends und Schreckens gezeigt, die über die Rohheit vulgärer Leichenbilder hinausgeht.

Aus Guillaume Herbauts «Ukraine Crisis»: Panzersperre in Shykorne, Ukraine, 29. November 2021. Foto: Guillaume Herbaut (Agence VU)

«Die Sehnsucht des Fremden, dessen Weg unterbrochen wurde» der in Ägypten lebenden Fotojournalistin Rehab Eldalil reflektiert darüber, was es bedeutet, in der heutigen Zeit Beduine zu sein. Im Mittelpunkt steht die Verbundenheit zwischen Menschen und Land, die nach Ansicht der Fotografin den Begriff der Zugehörigkeit definiert. Sie selber ist nicht nur Aktivistin für die Rechte der Beduinen, sondern lebt seit fünfzehn Jahren als aktives Mitglied in dieser Gemeinschaft.

Während die weiblichen Teilnehmerinnen durch Stickereien mitwirkten, trugen die Männer der Gemeinschaft mit handgeschriebenen Gedichten bei. Eldalil ist eine Bildgeschichte von unglaublicher Schönheit und poetischer Eleganz gelungen. Hier offenbart sich wahrlich ein Aufbruch in ein neues Kapitel zeitgenössischen Bildschaffens.

Die Beduinin Hajja Oum Mohamed in ihrem Garten in Gharba Valley, Ägypten. Die Fotografie wurde von ihr selbst bestickt. Foto: Rehab Eldalil

Zu guter Letzt zeigt sich die Veränderung auch in den neuen Kategorien und vor allem in der Schaffung der Kategorie Open Format, wo multimediales Storytelling endlich fester Bestandteil wird. Die Arbeit «Blood Is a Seed» der ecuadorianischen Fotografin Isadora Romero erzählt in ihrem Video von ihrem Vater, und dieses basiert auf seinen Erinnerungen sowie auf ihren eigenen Wahrnehmungen der Veränderungen, die Kleinbauern in den letzten drei Generationen erlebt haben. Das Video setzt sich aus Digital- und Filmaufnahmen zusammen, von denen einige auf abgelaufenem 35-Millimeter-Film aufgenommen und später von Romeros Vater nachgezeichnet wurden. Obwohl es sich bei dem Projekt um eine Erforschung der Vergangenheit handelt, setzt sie zeitgenössische Techniken ein – sie spielt mit den Parallelen zwischen genetischen Codes und binären Codes digitaler Fotografien –, um dieses alte Wissen für die Zukunft zu bewahren.

Die «anstehende, bedeutungsvolle Veränderung» in Bezug auf Verantwortlichkeiten, fotografische Haltungen und Bildsprachen, welche Joumana El Zein Khoury im September 2021 per Video ankündigte, ist weitaus mehr als ein Lippenbekenntnis.



«World Press Photo 2022»: Ausstellung vom 6. Mai bis zum 6. Juni 2022 im Landesmuseum Zürich.

