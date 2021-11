Rechtsstreit im Gürbetal – Eine Firma kämpft um einen Parkplatz – und um ihre Zukunft Der Recyclingbetrieb Gasser-Balsiger ist seit fast 100 Jahren der Abfallkübel des Gürbetals – und sieht sich zunehmend bedrängt. Das manifestiert sich in einem Streit um einen Parkplatz. Johannes Reichen

Jennifer und Christoph Zimmermann vor dem umstrittenen Parkplatz. Foto: Christian Pfander

Die Firma Gasser-Balsiger Recycling liegt direkt an der Gürbe in Gelterfingen. Meistens geht das Plätschern des Bachs im Lärm des Betriebs unter. Vor allem an Samstagen. «De räblets», sagt Christoph Zimmermann. Er führt die Firma mit seiner Frau Jennifer in vierter Generation.

Bis zu hundert Autos in der Stunde biegen dann aufs Firmengelände ein. Die Fahrerinnen und Fahrer lassen bei Gasser-Balsiger zurück, was sie nicht mehr brauchen können oder loswerden wollen. Möbel, Karton, Kleider, Schuhe, Öl, Chemikalien, Grünzeug, Pneus, Ski. «Einfach alles», sagt Jennifer Zimmermann.