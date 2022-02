Sportlerehrung im Hotel Seepark – Eine Feier für Thuns Botschafterinnen und Botschafter im Sport Die Stadt Thun ehrte am Freitagabend im Hotel Seepark 21 Einzelsportlerinnen und-sportler, drei Volunteers und vier Mannschaften für ihre Leistungen im vergangenen Jahr. Andreas Tschopp

Den ersten Titel der Vereinsgeschichte holten diese Girls vom Wasserballklub Thun mit dem Schweizermeistertitel. Foto: Patric Spahni

«Sport ist eine Lebensschule und systemrelevant», sagte Frank Heinzmann, Chef des Amtes für Bildung und Sport der Stadt Thun, einleitend an der 44. Thuner Sportlerehrung. Er sprach damit die finanzielle Unterstützung an, die dem Sport in der Corona-Zeit durch die öffentliche Hand zuteil wurde. Nach einjähriger Pandemiepause fand die Feier am Freitagabend im Saal des Hotels Seepark wieder live statt. Dabei begrüsste Heinzmann speziell die neue Vorsteherin der Direktion Bildung Sport Kultur, Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch.

Die neue Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch (rechts mit schwarzem Gurt und Armbandage) war erstmals an der Sportlerehrung dabei. Iren Baumann (Schweizermeisterin Karate) mit Urkunde. Links Frank Heinzmann (Chef Amt für Bildung und Sport). Foto: Patric Spahni

Auftritt im «schwarzen Gurt»