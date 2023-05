Vor Schach-Happening in Spiez – Eine Faszination – Zug um Zug In Spiez wird seit 75 Jahren Schach gespielt. Am 6. Mai gibt es eine öffentliche Simultanpartie mit der CH-Meisterin gegen 20 Aktive und Promis. In unserer Serie «Mir hei e Verein» blicken wir hinter die Kulissen.

Beliebter Denksport Schach. Im Winzerort Spiez wird seit einem Dreivierteljahrhundert klubmässig gespielt. Foto: Adrian Moser

Seit drei Stunden sitzen sich die beiden Kontrahenten gegenüber. Hoch konzentriert betrachten sie die Stellung auf dem Schachbrett. Weiss greift am Königsflügel an, Schwarz kontert in der Mitte. Noch kann das Spiel auf beide Seiten kippen. Wer ist schneller? Wer führt einen entscheidenden Schlag durch? Wer macht in der Zeitnot einen Fehler? Die beiden Spieler schauen sich an, dann auf die Uhr. Weiss bietet ein Remis an, das sein Gegner sofort annimmt. Für einmal gibt es keinen Gewinner.