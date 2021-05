Melinda und Bill Gates – Eine fast perfekte Scheidung Eben noch wurde das Ehepaar Gates für seine demonstrative Einigkeit gelobt. Doch #MeToo-Vorwürfe gegen Bill lassen vermuten, dass hinter den Kulissen mit harten Bandagen gekämpft wird. Meinung Michèle Binswanger

Nach 27 Jahren gehen sie getrennte Wege: Bill und Melinda Gates. Foto: Martin Bureau (AFP)

Es war ein vorbildliches Statement. Nach 27 Jahren Ehe verkündeten Bill und Melinda Gates Anfang Mai ihre Scheidung. Sie hatten sich offensichtlich gut überlegt, wie dieser Schritt zu kommunizieren sei, nämlich betont nüchtern. Man «glaube nicht länger daran, als Paar gemeinsam wachsen zu können», hiess es im veröffentlichten Statement. Eigentlich eine nichtssagende Floskel, die im Kontext der Gates aber alles bedeutet.

Denn die beiden sind nicht nur zwei der reichsten Menschen der Welt, sondern gehören auch zu den wichtigsten Philanthropen. Die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung ist laut «New York Times» die weltweit einflussreichste Stiftung überhaupt. Sie ist das schwierigste Kind der beiden – zumindest, wenn es um die gemeinsame Zukunft geht. In ihrem Scheidungsstatement betonen die beiden denn auch, weiterführen zu wollen, was man in gemeinsamer Arbeit aufgebaut habe. Das bedeutet, beide wollen weiter im Vorstand sitzen und die Stiftung mitprägen. Die Zukunft und Ausrichtung der Stiftung wird also davon abhängen, wie die tatsächliche Trennung der beiden sich entwickelt und wie freundschaftlich ihr Verhältnis bleiben wird.